Mehmet Barlas | Amerika Birleşik Devletleri şimdi de Ukrayna ile Rusya savaşsınlar diye uğraşıyor
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Mehmet Barlas'ın 12.04.2021 tarihli Sabah gazetesi köşe yazısı...