Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
YURT DIŞINDAN GELEN PARALARI DAĞITARAK ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, zanlılardan birinin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu, 'SİGNAL' isimli gizli haberleşme programı üzerinden iletişim kurdukları ve yurtdışındaki örgüt mensuplarından bu uygulama aracılığıyla talimat aldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, örgüt tarafından yurtdışından aktarılan paraları yurtiçindeki örgüt mensuplarına dağıttıkları, böylece örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmayı ve örgütten kopmayı önlemeyi amaçladıkları belirlenirken, işyerlerinde örgütsel toplantılar gerçekleştirerek yeni yapılanmaya yönelik plan ve yöntemler üzerine konuşmalar yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerden 6'sı Emniyet Müdürlüğünden işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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