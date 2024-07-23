Video Haber Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video
Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video

Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video

23.07.2024 | 10:22

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğinde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 133 bin lira para ele geçirildi.

YURT DIŞINDAN GELEN PARALARI DAĞITARAK ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, zanlılardan birinin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu, 'SİGNAL' isimli gizli haberleşme programı üzerinden iletişim kurdukları ve yurtdışındaki örgüt mensuplarından bu uygulama aracılığıyla talimat aldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, örgüt tarafından yurtdışından aktarılan paraları yurtiçindeki örgüt mensuplarına dağıttıkları, böylece örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmayı ve örgütten kopmayı önlemeyi amaçladıkları belirlenirken, işyerlerinde örgütsel toplantılar gerçekleştirerek yeni yapılanmaya yönelik plan ve yöntemler üzerine konuşmalar yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 6'sı Emniyet Müdürlüğünden işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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