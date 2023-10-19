Video Haber Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

18.10.2023 | 23:32

Mersin’in Mut ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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