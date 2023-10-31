Milano'da sokaklar göle döndü, metro istasyonu sular altında kaldı
İtalya'nın kuzeyindeki Seveso Nehri şiddetli yağış sonucu taşarken, Milano sokakları göle döndü, bir metro istasyonu ise sular altında kaldı.
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