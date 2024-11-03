Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 03.11.2024 | 08:42 Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank, büyük bir kaza atlattı. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank'ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan anlar ise kameralara yansıdı. Milletvekili Varank'ın soğuk kanlılığını koruyup 'Bir şey yok. Ben iyiyim' diyerek yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank: "Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım. Yerli üretimin yanında durmaya devam!" ifadelerini kullandı.