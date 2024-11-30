Video Haber Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı

30.11.2024 | 17:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz' notu ile Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü paylaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor" denildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde ise pistlerden havalanan jetlerin terör hedeflerine bomba bırakması ve hedeflerin termal kameralarla vurulma anları yer aldı. Ayrıca karada konuşlandırılan ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar, ateşlenen mermilerin hedefe isabet etmesi, Mehmetçiğin helikopterle araziye bırakılması, makineli tüfek ve roketatar atışları, askerlerin terör hedeflerine girişleri ve etrafları çevrilen teröristlerin teslim alınmalarına ilişkin görüntüler bakanlık tarafından paylaşıldı.

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