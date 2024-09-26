MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 26.09.2024 | 12:34 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümünü ve 27 Eylül'de idrak edilecek Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladığını belirtti.

Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 geminin ile İstanbul Boğaz'ını geçeceğini, 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını aktardı.

"IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİ DAHİL SON BİR HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Tuğamiral Aktürk, Terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada yaşanan gelişmeleri de aktardı. Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur" açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet diledi.

"SON BİR HAFTADA HUDUTLARDA 5'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 398 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutların güvenliği için hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini ve sınır güvenliğinde etkin tedbirler alığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır" bilgisini aktardı.

"İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARI TÜM BÖLGENİN KAOSA SÜRÜKLENME TEHLİKESİNİ ARTIRMIŞTIR"

Bölgedeki istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerektiğini söyleyen Aktürk, "İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır" şeklinde konuştu.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk Devletler Teşkilatı'nın ilk toplantısına katılacağı bilgisini de aktararak, "Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, 30 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin, ulusal-askerî haritacılık kurum temsilcileri ile 'Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı' gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"S-400 VE F-35 KONUSUNDA HER İKİ ÜLKENİN DE TUTUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTA"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, bir Yunan gazetesinin 'F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına' ilişkin iddialarına, şu şekilde cevap verdi:

"Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır."

"LÜBNAN'A YAPILAN YARDIMLAR LÜBNAN'IN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEKTİR"

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair de açıklama yapan MSB kaynakları, "TSK, Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir" ifadelerine yer verdi.