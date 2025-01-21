MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
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