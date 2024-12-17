Video Haber MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video

17.12.2024 | 16:41

Milli Savunma Bakanlığı (MBS), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde tespit edilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerindeyiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemenin detayları şu şekilde aktarıldı:

"1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1 adet Konkurs tanksavar füzesi, 1 adet RPG-7 roket atar, 1 adet tüfek tipi bomba atar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, 1 adet PTZ kamera, 2 adet RPG-7 roket atar dürbünü, 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 adet el dürbünü, 2 adet anemometre/rüzgar ölçer, 3 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet lazer işaretleyici, 8 adet Yaesu telsiz, 1 adet pusula, 1 adet GoPro kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 adet muhtelif alıcı, 1 adet hilti, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet televizyon."

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