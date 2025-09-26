Video Haber Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

26.09.2025 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanımızda zehir tacirlerine geçit yok. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA'larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık" ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:00
Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.09.2025 | 08:32
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı 02:43
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı 25.09.2025 | 21:34
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! 24:21
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! 25.09.2025 | 19:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi 00:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi 25.09.2025 | 19:31
Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki | Video 01:02
Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: "İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" | Video 25.09.2025 | 09:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama 24.09.2025 | 23:02
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada 06:53
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada 24.09.2025 | 19:43
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 02:09
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 24.09.2025 | 14:15
2025 Şahinbey’de aile yılı! Evlilik okulu projesi hayata geçirildi... 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek | Video 08:19
2025 Şahinbey'de aile yılı! "Evlilik okulu" projesi hayata geçirildi... 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek | Video 24.09.2025 | 13:53
19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 gözaltı | Video 01:27
19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 gözaltı | Video 24.09.2025 | 08:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki soykırımı BM Genel Kurulu’nda fotoğraflarla anlattı 36:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki soykırımı BM Genel Kurulu'nda fotoğraflarla anlattı 23.09.2025 | 19:17
Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş 00:25
Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş 23.09.2025 | 17:31
Bakan Yerlikaya: 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik | Video 00:54
Bakan Yerlikaya: "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 23.09.2025 | 08:49
Başkan Erdoğan’ın BM’deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi 05:05
Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi 22.09.2025 | 23:46
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video 03:01
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video 22.09.2025 | 09:05
Başkan Erdoğan ABD’de sevgi gösterileriyle karşılandı 00:12
Başkan Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı 22.09.2025 | 00:05
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 01:26
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.09.2025 | 22:28
CHP’de itirafçı krizi: Gürsel Tekin’in açıklamalarını Sözcü yayınlamadı | Video 01:34
CHP’de itirafçı krizi: Gürsel Tekin’in açıklamalarını Sözcü yayınlamadı | Video 21.09.2025 | 11:34
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 13:50
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.09.2025 | 10:18
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Şehit ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı 00:28
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Şehit ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı 20.09.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY