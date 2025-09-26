Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.09.2025 | 08:32 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanımızda zehir tacirlerine geçit yok. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA'larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için