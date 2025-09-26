Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için
