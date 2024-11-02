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Mustafa Varank kaza geçirdi

Mustafa Varank kaza geçirdi

02.11.2024 | 21:11

Sanayi Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu.

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