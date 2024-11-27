Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
02:20
Başkan Erdoğan ve Hadim Bezi dokuma ustası teyze arasında samimi diyalog! 27.11.2024 | 18:51
21:36
21:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu 27.11.2024 | 18:28
02:28
TÜGVA GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın lansmanı yapıldı 27.11.2024 | 17:52
01:17
Hediye yerine yardım: Öğretmenler Günü’nde örnek proje 27.11.2024 | 17:49
53:35
Başkan Erdoğan: "Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir?" | Video 27.11.2024 | 13:15
01:06
'KUYU-46' operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı 27.11.2024 | 08:20
09:05
SON DAKİKA | İsrail Lübnan ile ateşkesi onayladı 26.11.2024 | 21:18
01:15
00:04
Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı 26.11.2024 | 19:26
00:28
28:25
26:24
Başkan Erdoğan: "Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor" | Video 26.11.2024 | 15:23
01:45
Bayraktar TB3 SİHA’nın gemi testleri sürüyor | Video 26.11.2024 | 12:35
44:34
MHP Lideri Bahçeli: "İmralı ve DEM Grubu görüşmeli" | Video 26.11.2024 | 11:28
05:31
Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video 26.11.2024 | 10:35
00:53
18 ilde DEAŞ operasyonu | Video 26.11.2024 | 08:43
05:26
İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde yangın 25.11.2024 | 22:15