Video Haber Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına

Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi

27.11.2024 | 20:15

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.

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