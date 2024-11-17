Narin'in el salladığı kuzeni konuştu: Bize yemek yiyip geleceğim dedi

Son dakika haberleri... Narin Güran cinayetiyle ilgili her geçen yeni bilgi ve belgeleri ortaya koyan A Haber'de yine dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin'in kuzenleri ile yapılan görüşmenin görüntülerini aktardı. Narin'in kuzeni, Narin'in kendisine "Ben yemek yiyip geleceğim" dediğini söyledi. İşte detaylar...