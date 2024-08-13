Video Haber Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kadın, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kadın, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kadın, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

13.08.2024 | 22:17

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kadın, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı 02:23
Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kadın, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı 13.08.2024 | 22:17
Evleri soyan hırsızları iş üstünde yakaladılar… 254 suç kayıtları var! 00:42
Evleri soyan hırsızları iş üstünde yakaladılar… 254 suç kayıtları var! 13.08.2024 | 18:07
ABD’li Albay McGregor’dan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz | Video 00:50
ABD'li Albay McGregor'dan gündemi sarsacak itiraf: "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" | Video 13.08.2024 | 12:17
SON DAKİKA: Eskişehir’de maskeli saldırganın bıçaklı baltalı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda K. dehşet saçtı... 03:03
SON DAKİKA: Eskişehir'de maskeli saldırganın bıçaklı baltalı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda K. dehşet saçtı... 13.08.2024 | 10:06
MİT’ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı 02:06
MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı 13.08.2024 | 09:54
Türkiye’den de hissedildi! Suriye’de 5,2 büyüklüğünde deprem 00:58
Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem 13.08.2024 | 09:34
’Kuyu-16’ operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı | Video 01:07
'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı | Video 13.08.2024 | 08:46
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı 00:40
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı 13.08.2024 | 01:07
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı 00:07
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı 12.08.2024 | 23:35
Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 01:30
Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 12.08.2024 | 23:15
Yunanistan’da yangın nedeniyle 3 hastane tahliye edildi 01:00
Yunanistan'da yangın nedeniyle 3 hastane tahliye edildi 12.08.2024 | 22:38
GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi 03:15
GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi 12.08.2024 | 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan’ın cenaze merasimine katılıyor 04:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenaze merasimine katılıyor 12.08.2024 | 17:15
Maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2’si ağır 8 yaralı 00:14
Maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2’si ağır 8 yaralı 12.08.2024 | 15:30
23 ilde siber suçlara yönelik Siberağ-5 operasyonu: 54 şüpheli yakalandı 00:46
23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı 12.08.2024 | 08:58
JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana’da ilke imza attı 08:42
JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana’da ilke imza attı 11.08.2024 | 11:26
Başkan Erdoğan: Paris’e müsrifliğe paraları çok hizmete para yok | Video 32:50
Başkan Erdoğan: "Paris’e müsrifliğe paraları çok hizmete para yok" | Video 10.08.2024 | 16:53
Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video 02:16
Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video 10.08.2024 | 12:59
Narkoçelik-31 operasyonları: 91 şüpheli gözaltına alındı 55’i tutuklandı | Video 01:17
“Narkoçelik-31” operasyonları: 91 şüpheli gözaltına alındı 55’i tutuklandı | Video 10.08.2024 | 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi’ni gezdi 02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi 10.08.2024 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA