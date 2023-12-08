Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'un İstanbul Kadıköy'de karıştığı kavgaya ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun iddia ettiği gibi durup dururken saldırıya uğramadığı, trafik kurallarını ihlal ettiği ve ilk saldıran tarafın da kendisi olduğu görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08.12.2023 | 00:29
00:21
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu 08.12.2023 | 00:25
02:03
01:14
00:36
Sinop’ta füze atış testi gerçekleştirildi 07.12.2023 | 21:31
00:42
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı 07.12.2023 | 20:12
01:02
Putin ve Reisi Moskova’da bir araya geldi 07.12.2023 | 20:12
03:22
Doğalgaz desteği detayları belli oldu | Video 07.12.2023 | 18:41
03:14
Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi 07.12.2023 | 17:35
01:47
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu 07.12.2023 | 17:35
08:53
Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar | Video 07.12.2023 | 15:13
12:57
09:49
01:48
00:19
Başkan Erdoğan Yunanistan'da | Video 07.12.2023 | 12:24
11:17
Bakan Tunç: "BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti" | Video 07.12.2023 | 11:31
00:15
ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı 06.12.2023 | 23:45
01:53
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi 06.12.2023 | 22:59
01:18
Trafo yüklü tır kazası kamerada: Aydınlatma direği faciayı önledi 06.12.2023 | 22:59
03:02
Beylikdüzü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı 06.12.2023 | 22:59