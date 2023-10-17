Ordu sular altında...Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda işyerini su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki su baskınını tahliye ederken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.