Ordu sular altında...Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda işyerini su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki su baskınını tahliye ederken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:34
Ordu sular altında...Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor 17.10.2023 | 00:41
00:31
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu 17.10.2023 | 00:41
00:23
Tel Aviv’e roket saldırısı 16.10.2023 | 22:52
02:57
Ordu'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı 16.10.2023 | 22:33
02:05
01:03
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 16.10.2023 | 20:45
01:37
Aşkelon'da A Haber canlı yayınına müdahale 16.10.2023 | 19:49
03:39
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 16.10.2023 | 19:27
07:53
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa'da 16.10.2023 | 18:42
00:30
06:40
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 16.10.2023 | 17:57
02:41
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 16.10.2023 | 18:03
00:14
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 16.10.2023 | 18:05
00:52
İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü 16.10.2023 | 18:01
01:48
SON DAKİKA | Gazze'de dehşete düşüren görüntü! 10 günde bu hale geldi... 16.10.2023 | 13:06
04:59
01:40
Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video 16.10.2023 | 09:38
02:14
Sapağı kaçırmamak isterken TEM’de kazaya sebep oldu: 3 yaralı 15.10.2023 | 22:45
13:37
00:35
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti 15.10.2023 | 21:02