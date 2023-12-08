Video Haber Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı

Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı

08.12.2023 | 22:49

Palandöken Kayak Merkezi resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı 00:41
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı 08.12.2023 | 23:24
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı 07:00
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı 08.12.2023 | 22:49
Böyle inat görülmedi: ’Önce sen geç’ deyip karar vermek için yazı tura attılar 06:39
Böyle inat görülmedi: 'Önce sen geç' deyip karar vermek için yazı tura attılar 08.12.2023 | 21:52
Kocaeli’de silahla yaralama zanlıları yakalandı! 00:38
Kocaeli'de silahla yaralama zanlıları yakalandı! 08.12.2023 | 21:55
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 02:45
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 08.12.2023 | 18:16
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 02:52
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 08.12.2023 | 18:16
Başkan Erdoğan: Postallı medya mensuplarını unutmayacağız | Video 24:40
Başkan Erdoğan: "Postallı medya mensuplarını unutmayacağız" | Video 08.12.2023 | 15:31
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’e açıkladı: TikTok kapatılacak mı? | Video 10:43
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’e açıkladı: TikTok kapatılacak mı? | Video 08.12.2023 | 14:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık  | Video 07:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık " | Video 08.12.2023 | 14:00
Başkan Erdoğan’dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz | Video 15:58
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: "Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz" | Video 08.12.2023 | 13:27
Mersin’de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:29
Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.12.2023 | 10:40
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:51
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 09:45
Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem | Video 00:53
Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem | Video 08.12.2023 | 08:57
Oktay Derelioğlu’nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video 01:33
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08.12.2023 | 00:29
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu 00:21
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu 08.12.2023 | 00:25
İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firmaların önünde protesto 02:03
İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firmaların önünde protesto 07.12.2023 | 22:52
Saçlarından çekip yerde tekmelediler: Genç kızın yaşadığı korku dolu anlar kamerada 01:14
Saçlarından çekip yerde tekmelediler: Genç kızın yaşadığı korku dolu anlar kamerada 07.12.2023 | 22:52
Sinop’ta füze atış testi gerçekleştirildi 00:36
Sinop’ta füze atış testi gerçekleştirildi 07.12.2023 | 21:31
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı 00:42
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı 07.12.2023 | 20:12
Putin ve Reisi Moskova’da bir araya geldi 01:02
Putin ve Reisi Moskova’da bir araya geldi 07.12.2023 | 20:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA