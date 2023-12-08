Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı
Palandöken Kayak Merkezi resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.
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