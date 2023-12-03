Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video
Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
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