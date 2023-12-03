Video Haber Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

03.12.2023 | 16:13

Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, Çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı" ifadelerine yer verildi.
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