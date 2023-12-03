Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 03.12.2023 | 16:13 Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, Çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı" ifadelerine yer verildi.