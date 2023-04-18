Raylı sistemlerde yerli ve milli dönem! Elektrikli lokomotif demir yollara iniyor | Video

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği E5000 tip elektrikli lokomotifi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de katılacağı toplu açılış töreninde raylara indirilecek. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından tasarlanan E5000, birçok 'en'i ve 'ilk'i barındırmasıyla çekiş sistemi en güçlü araç olacak. Elektrikli lokomotifi incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk" ifadelerini kullandı.