Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Milleti kandırmaya çalışıyorlar | Video
Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş, "Bir tarafta Müslümanım diyen, bir tarafta LGBT'yi, bir tarafta PKK'yı destekleyen, bir tarafta ülkücü kısmı, bir tarafta da Kürt kısmı... Bunları bir araya getirip milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.
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