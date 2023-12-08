Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Meteorolojinin uyardığı Mersin’in Silifke ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu. Araçlar kısmen suya gömülürken ekipler çalışma başlattı.
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