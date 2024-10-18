Sağlık Bakanı Memişoğlu'nda 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Gereğini yapıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Mayıs 2023 yılında il sağlık müdürlüğünün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç yanlış uygulamaları önlemek amacıyla başlayan ve bu süreçte çeşitli dinlemelerle suçlular tutuklandılar. Bunların içinde sağlık çalışanları ve sağlık dışı çalışanlar da var. İkinci aşamada adli süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.