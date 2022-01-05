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OTOMATİK OYNAT
01:14
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 05.01.2022 | 16:50
04:57
Salih Tuna | Canım muhaliflerime müjde 05.01.2022 | 16:30
03:26
06:29
Yavuz Donat | Nerede kalmıştık? 05.01.2022 | 14:16
03:47
Engin Ardıç | Paraya resim koymak 05.01.2022 | 11:49
02:10
Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video 05.01.2022 | 10:19
00:30
PKK'dan TSK itirafı: "Saldırılar çok ağır" | Video 05.01.2022 | 09:39
02:37
01:33
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video 04.01.2022 | 22:55
02:33
02:34
00:54
Datça’da pitbull dehşeti | Video 04.01.2022 | 19:55
02:00
01:06
Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez” 04.01.2022 | 17:31
01:15
Bitlis merkezli 4 İlde terör operasyonu | Video 04.01.2022 | 17:05
00:31
Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video 04.01.2022 | 16:45
06:31
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Salih Tuna'nın 05.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...