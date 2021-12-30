Salih Tuna | Erdoğan'a ayak uydurmaları şart

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01:14
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde... | Video 29.12.2021 | 22:14
00:09
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Engin Ardıç | Gelemiyor gelmemekte olan 29.12.2021 | 15:27
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İsmail Saymaz'a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu | Video 29.12.2021 | 13:05
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Mehmet Barlas | CHP’nin adaylık arayışına bir katkı 29.12.2021 | 13:02
Salih Tuna'nın 30.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...