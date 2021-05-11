Video Haber Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın!

Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın!

Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın!
11.05.2021 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 08:49
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 11.05.2021 | 11:47
Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın! 04:06
Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın! 11.05.2021 | 11:06
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ırkçı Yahudiler Saldırıya uğradık yalanı için elbiselerini böyle yırtıyorlar 00:15
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ırkçı Yahudiler "Saldırıya uğradık" yalanı için elbiselerini böyle yırtıyorlar 11.05.2021 | 09:25
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten 'Vatandaşlar akşam evlerinde otururken 6 dakika içinde banka müşterisi olabilecek' 30:42
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten 'Vatandaşlar akşam evlerinde otururken 6 dakika içinde banka müşterisi olabilecek' 11.05.2021 | 06:50
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır | Video 03:35
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır | Video 11.05.2021 | 00:13
Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Boyraz İsrail polisi tarafından bacağından vuruldu! Boyraz o anları A Haber'de anlattı | Video 06:02
Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Boyraz İsrail polisi tarafından bacağından vuruldu! Boyraz o anları A Haber'de anlattı | Video 11.05.2021 | 00:02
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı... O anlar kamerada! | Video 00:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı... O anlar kamerada! | Video 10.05.2021 | 23:32
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 01:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 10.05.2021 | 23:11
Mescid-i Aksa’ya yeni saldırı girişimi… Gazze’de şehit sayısı 21’e yükseldi | Video 04:00
Mescid-i Aksa’ya yeni saldırı girişimi… Gazze’de şehit sayısı 21’e yükseldi | Video 10.05.2021 | 23:09
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video 00:23
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı, fanatik İsrailliler bayraklarla meydanlarda kutlama yaptı! | Video 10.05.2021 | 21:52
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 00:55
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 10.05.2021 | 21:39
Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 01:48
Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 10.05.2021 | 21:33
Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 01:12
Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 10.05.2021 | 21:22
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 02:42
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 10.05.2021 | 21:08
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 00:41
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 10.05.2021 | 20:52
SON DAKİKA HABERİ: 10 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:54
SON DAKİKA HABERİ: 10 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 10.05.2021 | 20:11
Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var | Video 01:36
Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var | Video 10.05.2021 | 19:50
Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi | Video 02:07
Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi | Video 10.05.2021 | 19:21
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya saldırıların sürdürülmesini kınıyoruz | Video 01:43
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya saldırıların sürdürülmesini kınıyoruz | Video 10.05.2021 | 19:09
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü | Video 01:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü | Video 10.05.2021 | 18:36

Salih Tuna'nın 11.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA