Salih Tuna | İsrail sermayeyi nasıl tüketti
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Salih Tuna'nın 15.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...