Video Haber Salih Tuna | Mecburuz

Salih Tuna | Mecburuz

Salih Tuna | Mecburuz
15.07.2021 | 13:01

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Bakanlar, Rize'deki sel bölgesinde açıklamalarda bulundu | Video 03:49
Bakanlar, Rize'deki sel bölgesinde açıklamalarda bulundu | Video 15.07.2021 | 13:07
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Engin Ardıç | Müstekreh herifler 02:35
Engin Ardıç | Müstekreh herifler 15.07.2021 | 13:03
Salih Tuna | Mecburuz 03:55
Salih Tuna | Mecburuz 15.07.2021 | 13:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15.07.2021 | 12:57
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15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 04:58
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 15.07.2021 | 12:14
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 03:51
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 15.07.2021 | 12:00
Ali Erbaş’tan 15 Temmuz mesajı: “FETÖ bir terör şebekesidir” | Video 03:28
Ali Erbaş’tan 15 Temmuz mesajı: “FETÖ bir terör şebekesidir” | Video 15.07.2021 | 11:32
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sen bizim askerimizsin! | Video 01:26
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı "Sen bizim askerimizsin!" | Video 15.07.2021 | 11:33
ABD'nin Afganistan'daki 7 milyar dolarlık askeri teçhizatı kime kalacak? '77 Bin Ton' 08:16
ABD'nin Afganistan'daki 7 milyar dolarlık askeri teçhizatı kime kalacak? '77 Bin Ton' 15.07.2021 | 08:38
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 03:33
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 15.07.2021 | 11:21
Yavuz Donat | Şanlı direniş 05:57
Yavuz Donat | Şanlı direniş 15.07.2021 | 11:17
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 12:47
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 15.07.2021 | 10:06
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 02:20
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 15.07.2021 | 10:09
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım | Video 04:47
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Salih Tuna'nın 15.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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