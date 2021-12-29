Video Haber Salih Tuna | Onu demeseydi iyiydi
Salih Tuna | Onu demeseydi iyiydi

Salih Tuna | Onu demeseydi iyiydi

29.12.2021 | 16:43

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Salih Tuna'nın 29.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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