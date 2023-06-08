Video Haber Salih Tuna | Yüce bilge yeni parti kuracak
Salih Tuna | Yüce bilge yeni parti kuracak

Salih Tuna | Yüce bilge yeni parti kuracak

08.06.2023 | 16:44

Salih Tuna'nın 08.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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