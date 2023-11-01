Şebnem Bursalı Müge Anlı’nın projesiyle ilgili TBMM'de konuştu | Video

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı tarafından başlatılan ”Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu” projesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.