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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Yanık, doğal gaz desteğinde ödeme tarihini duyurdu | Video 09.01.2022 | 19:11
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Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı | Video 09.01.2022 | 18:44
03:06
Engin Ardıç | Dolandırıcılık Sektörü 08.01.2022 | 17:12
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Çok doğal, çok! 08.01.2022 | 17:08
04:11
Mahmut Övür | Kazakistan ve olağan şüpheliler 08.01.2022 | 17:10
02:09
Mehmet Barlas | Kazakistan olayları 08.01.2022 | 17:10
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Bakan Kurum: 'İstanbul'da bugün 90'lı yıllara geri dönüş vardır' | Video 09.01.2022 | 15:53
04:28
06:09
Bakan Akar: "12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak" | Video 09.01.2022 | 13:37
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TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 09.01.2022 | 11:39
03:19
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı 09.01.2022 | 10:31
04:20
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Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
01:59
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Muş Emniyet Müdürlüğü'nden dosta güven, düşmana korku salan klip 08.01.2022 | 09:27
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Diyanet İşleri Başkan Erbaş’tan Sarıkamış şehitleri için dua | Video 07.01.2022 | 22:44
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Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye | Video 07.01.2022 | 19:02
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Teğmen Murat Alyakut(26), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.