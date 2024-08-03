Şehit Haniye’nin şahadet öncesi yaptığı çağrı ile meydanlar dolacak | Video
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kardeşleri için tek yürek. Şehit İsmail Haniye’nin şehadet öncesi “3 Ağustos Gazzelilerin özgürlük günü olacak” çağrısı üzerine mitingler yapılacak.
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