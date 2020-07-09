Serdar Ortaç'ın en komik halleri! Makyaj filtresi kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı! | Video
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Karantina döneminde sosyal medya hesaplarını sık sık kullanmaya başlayan Serdar Ortaç, makyaj filtresi kullanarak şarkı söylediği anları paylaştı. Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran Serdar Ortaç, göz rengini değiştirip şarkı söyleyerek bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.