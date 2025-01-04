Video Haber “Siberağ-14” operasyonlarında hesaplarında 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı | Video
“Siberağ-14” operasyonlarında hesaplarında 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı | Video

“Siberağ-14” operasyonlarında hesaplarında 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı | Video

04.01.2025 | 09:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-14” operasyonları ile hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-14" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken 9'u tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4'ünün işlemleri ise devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

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