SİHA gemisi TCG Anadolu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi görünce heyecanlandığını belirten Burhanettin Işık, “Gemiyi çok beğendim. Muhteşem bir şey. Ülkemiz için gurur verici. O kadar çok heyecanlandım ki, sanki ben yapmışım gibi. Ülkemiz için böyle şeyler az bile. Daha büyüğünü istiyoruz. Allah'ın izniyle o da olacak" dedi.