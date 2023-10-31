Sinop'ta fıkra gibi olay: Eski belediye çalışanını yola defnettiler
Sinop'ta eski belediye çalışanı, mezarlıkta yola defnedildi. Görenleri şaşırtan duruma bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Sinop Belediyesinden emekli olan bir vatandaş, Çukurbağı Mezarlığı içinde bulunan yoldaki kilitli parkeler sökülerek burada toprağa verildi. Önce tek kişilik olan mezarın etrafı mermer ile çevrilerek iki kişilik hale getirildi.
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