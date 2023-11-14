Video Haber Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında!
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında!

Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında!

14.11.2023 | 18:52

Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında!

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