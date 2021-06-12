Video Haber Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video

Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video

Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video
12.06.2021 | 19:43

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 76 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 668'e yükseldi. Toplamda 56 milyon 789 bin 542 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 758 testten 6 bin 76 yeni vaka sayısı, 503 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 325 bin 435, bugün iyileşen 5 bin 112 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 973 olduğu açıklandı.

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