Son dakika: A Haber canlı yayınında duyurdu! AK Parti'den 'Ankara Sözleşmesi' adımı | Video
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Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını belirterek, "Bu ayrışma bizi; 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...