Video Haber SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video
SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video

SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video

28.11.2022 | 14:26

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Son dakika haberleri… Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

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