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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video 28.11.2022 | 14:26
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Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video 27.11.2022 | 16:53
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Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında | Video 27.11.2022 | 15:45
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İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video 27.11.2022 | 13:11
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PKK/YPG Şehba mıntıkasından temizlenecek! Terör koridoru son bulacak | Video 27.11.2022 | 12:15
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Bodrum’da otomobil alev topuna döndü | Video 26.11.2022 | 23:23
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde | Video 26.11.2022 | 21:23
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık | Video 26.11.2022 | 18:51
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Melih Altınok | Altılı masa partisi 26.11.2022 | 17:04
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Mehmet Barlas | ABD'den beslenenlerin sonu 26.11.2022 | 17:01
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Son dakika haberleri… Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.