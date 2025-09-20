Video Haber SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Şehit ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı
20.09.2025 | 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Edirne'de şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık. Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

