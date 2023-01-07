Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Antalya’da Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da dev projelerin açılışını yaptı. Erdoğan, 6'lı masayı çok sert sözlerle eleştirdi, "Ülkeyi kendi içine kapatmak istiyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. 6'lı masadaki vesayetin adı, 'Siyasi Vesayet'tir" dedi. Erdoğan, seçimlere 5 ay kaldığını belirterek, "5 ay boyunca durmak yok." ifadelerini kullandı.