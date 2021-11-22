Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video

22.11.2021 | 19:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan araç takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:34
Kontrolden çıkan araç takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 22.11.2021 | 20:09
Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 29:32
Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 22.11.2021 | 19:32
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı | Video 01:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video 22.11.2021 | 19:41
Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video 02:13
Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video 22.11.2021 | 19:36
İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu | Video 05:32
İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu | Video 22.11.2021 | 19:15
Rumlardan Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adım | Video 01:07
Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video 22.11.2021 | 19:03
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı 03:14
Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı 22.11.2021 | 15:04
Mehmet Barlas | Çarpıcı bir deney 02:14
Mehmet Barlas | Çarpıcı bir deney 22.11.2021 | 12:46
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 07:03
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
Süleyman Soylu’dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP’li vekillere sert tepki 01:38
Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki 22.11.2021 | 12:10
Ömer Çelik’ten Yunan güçlerine tepki Ahlaksızlık ve zalimlik | Video 01:55
Ömer Çelik'ten Yunan güçlerine tepki "Ahlaksızlık ve zalimlik" | Video 21.11.2021 | 13:17
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi 18:29
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi 21.11.2021 | 12:50
Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video 03:03
Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video 21.11.2021 | 09:30
Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı | Video 03:30
Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı | Video 21.11.2021 | 08:49
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video 04:00
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video 20.11.2021 | 23:03
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 00:42
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 20.11.2021 | 21:08
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 04:25
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 20.11.2021 | 20:02
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:29
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 20.11.2021 | 19:31
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 01:59
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 20.11.2021 | 19:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak, ‘’ Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.’’ ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA