SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak, ‘’ Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.’’ ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...