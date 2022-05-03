Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib'deki anahtar teslim törenine video mesaj

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de anahtar teslim töreninde video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: "Suriye'deki trajedi karşısında Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016'dan bu yana güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz." iafedelerini kullandı.