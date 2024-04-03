SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan şiddet olayları mesajı: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik mensupları ve korucular ile bir araya geldi. Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bazı illerde sokakların terörize edilmeye kalkışıldığını söyledi. Emniyet güçlerinin olayları engellediğini belirten Erdoğan, "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır." dedi.
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