Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programında önemli açıklamalarda bulundu.
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