Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan gemiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Sürüklenmeye başlayan geminin Kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...