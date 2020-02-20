Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video
Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan gemiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Sürüklenmeye başlayan geminin Kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
02:09
01:30
01:55
03:53
02:58
02:53
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 20.02.2020 | 10:11
01:56
01:01
03:28
01:29
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 20.02.2020 | 10:01
00:11
04:24
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 20.02.2020 | 09:50
01:12
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 20.02.2020 | 09:44
00:34
01:05
06:30
01:14
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 20.02.2020 | 09:23
01:43
İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video 20.02.2020 | 09:14
01:06
Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video 20.02.2020 | 09:10