Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık | Video
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Son dakika açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik bilgiler paylaştı. Bakan Çavuşoğlu "Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde kapsamlı bir metin var, liderler müzakere ediyor." dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık." diye ekledi.