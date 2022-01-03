Video Haber Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! | Video
Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! | Video

Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! | Video

03.01.2022 | 18:11

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Son dakika haberi: CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında uyarı cezası verdi.

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