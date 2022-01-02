Son dakika | FOX TV'de "Maske kimsin sen?" rezilliği; Vatandaştan sert tepki! | Video

Son dakika haberler: Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan yarışmayı Türkiye'de yapmaya başlayan FOX Tv'de kullanılan materyal ve ekrana getirilen görseller tepki çekti. Türkiye versiyonuna "Maske Kimsin Sen?" ismi verilen ve ünlü isimlerin kullanıldığı yarışmada pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık sergilenirken sosyal medyada yoğun bir tepki oluştu. #FoxHaddiniBil etiketi ile binlerce tweet atılırken kullanıcılar protestolarını dile getirdi.